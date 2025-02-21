В Латвии поддержали закон о запрете покупки недвижимости для россиян и белорусов

Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Об этом сообщает lvportals.lv.
В публикации отмечается, что данное решение позволит укрепить национальную безопасность, а также предотвратить возможные угрозы государственным интересам.
Портал подчеркивает, что запрет могут наложить на юрлица, которые были зарегистрированы или созданы в России или Белоруссии, а также на компании, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% акций или бенефициарными владельцами которых являются россияне или белорусы.
Запрет будет действовать на сделки, заключенные после вступления в силу данного закона.
До вступления в силу закон должен пройти еще два чтения.
До этого министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию и Белоруссию.
Глава МВД Латвии подчеркнул, что в случае обострения ситуации граница может быть закрыта в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.