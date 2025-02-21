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В Латвии поддержали закон о запрете покупки недвижимости для россиян и белорусов

Сейм Латвии поддержал закон о запрете покупки недвижимости для россиян
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Global Look Press

Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Об этом сообщает lvportals.lv.

В публикации отмечается, что данное решение позволит укрепить национальную безопасность, а также предотвратить возможные угрозы государственным интересам.

Портал подчеркивает, что запрет могут наложить на юрлица, которые были зарегистрированы или созданы в России или Белоруссии, а также на компании, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% акций или бенефициарными владельцами которых являются россияне или белорусы.

Запрет будет действовать на сделки, заключенные после вступления в силу данного закона.

До вступления в силу закон должен пройти еще два чтения.

До этого министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию и Белоруссию.

Глава МВД Латвии подчеркнул, что в случае обострения ситуации граница может быть закрыта в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

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