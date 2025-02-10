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Жителям Латвии рекомендовали отказаться от поездок в Россию и Белоруссию

Глава МВД Латвии призвал граждан страны отказаться от поездок в РФ и Белоруссию
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Global Look Press

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию и Белоруссию. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на портал гостелерадио LSM.

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума», — сказал он.

Глава МВД Латвии подчеркнул, что в случае обострения ситуации граница может быть закрыта в течение нескольких часов.

В декабре прошлого года глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщал, что ведомство не рассматривает закрытие границы республики с Россией в качестве нужного шага. Сейчас в такой мере с точки зрения безопасности нет необходимости, добавил он.

До этого агентство РБК писало, что пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сейчас занимает более суток. Контрольно-пропускной пункт в Нарве — самый популярный среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами России в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

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