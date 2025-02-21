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Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада

В Стамбуле отменили занятия в школах и запретили курьерам выезжать на дороги
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Umit Bektas/Reuters

Власти Стамбула из-за снегопада отменили занятия в школах города, запретили курьерам на мотоциклах выезжать на дороги, также из-за погодных условий были отменены сотни авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что сугробы в Стамбуле могут появиться на этой неделе вследствие четырехдневного снегопада и резкого снижения температуры под влиянием «сибирского» циклона.

Синоптики утверждают, что в ряде районов уже образовался устойчивый снежный покров, в других — снег растаял сразу же, но в пятницу снег вновь накроет весь город.

Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль рассказал, что в четверг и в пятницу все школы и детские сады города будут закрыты, университеты примут решение об отмене занятий в индивидуальном порядке. От работы освобождены сотрудники госучреждений, инвалиды, ветераны, беременные женщины и матери детей младше восьми лет.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в регионах центра и юга европейской части России, а также в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Кавказских республиках температура опустится ниже нормы на 5-9°C.

Ранее россиянам пообещали аномально теплую весну.

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