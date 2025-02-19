Вильфанд предупредил о значительном похолодании в шести округах России

В регионах центра и юга европейской части России, а также в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Кавказских республиках температура опустится ниже нормы на 5-9°C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Орловской, Воронежской и Липецкой областях с 21 по 23 февраля прогнозируется на 5-6°C ниже нормы, минимальные значения составят до -15…-16°C, а в Курской, Белгородской и Тамбовской областях с 19 по 23 февраля температура ожидается ниже нормы на 6-8°C, поэтому минимумом станет -19°C, отметил Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе будет примерно на 7°C ниже нормы, продолжил он. По словам синоптика, в Оренбургской области и Пермском крае с 19 по 21 февраля ожидается на 7-9°C ниже нормы, минимальные значения составят -24…26°C.

Кроме того, в Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областях прогнозируется на 6-8°C ниже нормы — до -21...-22°C. В Мордовии в конце недели стоит ждать 20-градусных морозов, уточнил Вильфанд.

В Южном федеральном округе, в Ростовской, Волгоградской областях также прогнозируют морозы до -20°C, поскольку похолодает на 6-9°C ниже нормы. В Калмыкии ждут до -13°C, а в Краснодарском крае и Адыгее — от -12 до -19°C. В других республиках Северного Кавказа в ближайшие дни температура будет на 6-13°C ниже нормы, поэтому минимумы будут разниться от -13 до -21°C в разных регионах, рассказал синоптик.

Значительное понижение температуры ожидается в Челябинской, Свердловской и Курганской областях — на 6-8°C ниже нормы, значения составят -23...-29°C. В Иркутской области с 19 по 21 февраля температура будет ниже нормы на 6-8°C, поэтому ждут до -33...-36°C, а в Бурятии — до -31...-34°C, добавил руководитель Гидрометцентра России.

Накануне Вильфанд сообщил, что январь 2025 года стал аномально теплым для значительной части России. По словам синоптика, по среднемесячной температуре на территории всей России январь занял четвертое место в истории метеонаблюдений (с 1891 года), уступив январю 2007 года.

Ранее в России зафиксировали зимние природные пожары.