Спрос на визы у российского бизнеса вырос на 18%

В 2024 году российские компании активнее оформляли визы для зарубежных поездок: спрос увеличился на 18% по сравнению с 2023 годом. Однако этот показатель остается на 64% ниже уровня 2019 года. Это показал исследование компании «Аэроклуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основной рост пришелся на деловые визы, доля которых в 2024 году составила 83% от всех оформленных документов (74% в 2023, 78% в 2019), — на 32% больше, чем годом ранее.

«Наблюдаемый рост спроса на визы и приглашения свидетельствует о том, что бизнес-среда становится все более динамичной и интегрированной, — поделилась Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб». — Учитывая сохраняющиеся сложности в визовой политике ряда стран, российский бизнес продолжает искать новые международные возможности. Китай и страны Ближнего Востока становятся ключевыми направлениями для деловых поездок, что подтверждает тренд на восточный вектор экономического сотрудничества».

Наибольший спрос в 2024 году наблюдался на визы в Китай — 63% от общего числа виз. При этом за год этот показатель вырос на 55% и на 122% — по сравнению с 2019 годом.

На втором месте по популярности осталась Франция, однако интерес к визам в эту страну снизился на 33%, а ее доля составила 5%. Япония совершила значительный скачок — с 17-го на 3-е место по востребованности, спрос на визы в эту страну увеличился более чем в шесть раз и составил 5% от общего числа оформленных виз деловых путешественников.

Также в десятку самых популярных стран для оформления виз среди российских бизнес-туристов вошли: Индия (+7% к 2023 году), Венгрия (+25%), Гвинея (+7%), Италия (-39%), Швейцария (-1%), Саудовская Аравия (+8%) и Испания (-34%).

Число въездных виз в страны Шенгенского соглашения сократилось на 36%, а их доля составила 18% (34% в 2023, 50% в 2019). В 2024 году наиболее доступными шенгенскими направлениями для деловых поездок стали Франция и Швейцария, а для поездок с туристическими целями — Италия, Греция и Венгрия.

Туристические визы, как правило, выдавали однократные, в очень редких случаях на 3-6 месяцев. При подаче документов с деловой целью наиболее часто выдавали также однократные визы, но были случаи выдачи виз на длительный срок — до 2-3 лет.

Дополнительные сложности для граждан РФ создает повышение консульского сбора — в июне 2024 года он вырос на 10 евро и достиг 90 евро, что привело к увеличению стоимости шенгенских виз до 120–130 евро. Кроме того, ряд визовых центров ввел новые требования: в Испании требуется выписка из фонда пенсионного и социального страхования за последние 10 лет, а в Венгрии, Германии, Греции и Швейцарии необходимо предъявить чеки об оплате отелей и авиабилетов, что особенно затрудняет процедуру для бизнес-туристов, осуществляющих безналичные расчеты. Срок оформления виз варьируется от 15 до 45 рабочих дней, однако в высокий сезон, в частности, в итальянском визовом центре процесс может продлиться до двух месяцев.

«Сегодня получение шенгенской визы — не самая тривиальная задача. Дополнительные сложности вызывает запись на подачу документов, в том числе из-за активности ботов, создающих искусственный дефицит слотов. В этом случае помогают VIP-залы и новые меры по верификации, например, подтверждение личности через видеокамеру, которые первым внедрил испанский визовой центр, — рассказала Юлия Липатова. — Среди последних положительных изменений — возможность подачи документов на деловую визу в Нидерланды после предварительного согласования с консульским департаментом».

По данным исследования, расходы российских компаний на визовую поддержку за 2024 год увеличились на 63%. Самой дорогой визой в 2024 году стала виза в Великобританию сроком на 5 лет, ее стоимость составила 771 фунт стерлингов. Виза в Соединенное Королевство на два года обойдется в 432 фунта. Также среди самых дорогих — деловая виза в Саудовскую Аравию, она оформляется за 5 рабочих дней на год с ограничением пребывания в стране 90 дней, ее стоимость составляет 40 тысяч рублей.

Чаще всего за визами обращались представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики — на них пришлась четверть от всех оформленных виз, что на 74% больше, чем в 2023 году. Сотрудники FMCG-компаний обращались за визовой поддержкой на 35% чаще в 2024 году, чем годом ранее, их доля составила 19%. Спрос на визы со стороны фармацевтических компаний сократился за год на 8%, а их доля упала с 16% до 12% в 2024 году.

Спрос на приглашения для въезда в Россию со стороны зарубежных бизнес-туристов вырос за год на 147%. При этом 80% из них были оформлены для виз с рабочей с целью (49% в 2023 году). Доля деловых приглашений, которые, как правило, оформляются для краткосрочных визитов с целью переговоров, встреч и выставок, составила 16% (49% в 2023). Доля туристических приглашений сократилась с 32% в 2019 году до менее чем 5%

после перехода на электронное оформление виз через МИД РФ.

Основной рост обеспечили компании из Китая — на их долю пришлось 87% заявок, что в 25 раз превышает показатели прошлого года. Также в топ-5 по числу обращений за приглашениями для подачи на российскую визу вошли деловые путешественники из Великобритании, Египта, Турции и Шри-Ланки.

Представители стран Шенгенского соглашения значительно снизили количество обращений за приглашениями — на 68% к 2023 году и на 88% к 2022 году. Наибольшее количество приглашений оформлялось компаниями, работающими в сфере высокотехнологичного оборудования (78%), добывающей и обрабатывающей промышленности (8%) и фармацевтики (3%).

Ранее поток иностранцев в Россию вернулся к допандемийному уровню.