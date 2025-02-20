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Суд оставил в СИЗО экс-главу отдела миграции Копейска

Суд оставил без изменений срок ареста экс-главы отдела миграции Копейска
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Челябинский областной суд оставил в силе решение о продлении срока пребывания под арестом для бывшей начальницы миграционного отдела Копейска Анастасии Литвиновой. Такое же решение принято по поводу ее коллеги Галины Земсковой, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что апелляционная жалоба на продление срока содержания под стражей Анастасии Литвиновой до 30 марта 2025 года была отклонена.

Галина Земскова продолжит находиться под домашним арестом до 10 апреля, решение о продлении данной меры пресечения также оставлено без изменений.

В конце января Литвинову отправили в СИЗО по делу о взятках от иностранца. По версии следствия, начальник отдела по вопросам миграции МВД РФ с августа по сентябрь 2023 года получила взятку от иностранца через посредника. Деньги были переданы за ускоренное получение гражданства России. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий. Правоохранительные органы провели обыски дома и на месте работы подозреваемой.

Ранее в Петербурге подполковника полиции осудили на 8,5 года за взятку в 20 млн рублей.

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