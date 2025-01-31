Главу отдела миграции в Челябинской области отправили в СИЗО за взятки от иностранцев

В Копейске главу миграционного отдела отправили в СИЗО по делу о взятках

В Копейске Челябинской области главу миграционного отдела МВД РФ отправили в СИЗО по делу о взятках от иностранцев. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону сообщает Ura.ru.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Она будет находиться под арестом до 30 марта.

По версии следствия, начальник отдела по вопросам миграции МВД РФ с августа по сентябрь 2023 года получила взятку от иностранца через посредника. Деньги были переданы за ускоренное получение гражданства России. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий. Правоохранительные органы провели обыски дома и на месте работы подозреваемой.

До этого российского полицейского заподозрили в получении крупной взятки от мигрантки. В случае подтверждения факта коррупции сотрудника уволят из органов. Также ему грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге подполковника полиции осудили на 8,5 года за взятку в 20 млн рублей.