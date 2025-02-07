Премьер Польши раскрыл, какие темы польские семьи обсуждают за обедом

Польские граждане за обеденным столом обсуждают со своими родственниками вступление Украины в Европейский союз и вопросы миграции. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Гданьске, передает РИА Новости.

«Мы затронули темы, которые вызывают множество споров. Будущее Зеленой сделки, будущее европейского пакта о миграции и предоставлении убежища, будущее вступления Украины в ЕС. Семьи за обеденным столом обсуждают эти темы, ведь они влекут за собой последствия», — заявил глава польского правительства.

Туск отметил, что по этим вопросам крайне важно принимать правильные решения.

Также глава польского правительства заявил в ходе пресс-конференции, что Польша не будет выполнять положения миграционного пакта Европейского союза, если они подразумевают обязательный прием мигрантов.

Туск напомнил, как польская сторона приняла свыше двух миллионов украинских беженцев, из-за чего страна «находится в исключительной ситуации». В свою очередь, фон дер Ляйен подтвердила важность диалога, но не прокомментировала возможные санкции за несоблюдение пакта.

28 января стали известны результаты опроса, сделанного по заказу газеты Super Express. По их данным, почти половина поляков выступают против присоединения Украины к Евросоюзу.

Ранее суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф.