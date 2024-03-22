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Суд арестовал министра ЖКХ Новосибирской области

Министра ЖКХ Новосибирской области Архипова арестовали на два месяца

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Центральный суд Новосибирска арестовал министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, Архипова обвиняют в злоупотреблениями должностными полномочиями. Судья отправил его в СИЗО на два месяца.

Архипова задержали накануне в Новосибирске. Как сообщал «Коммерсанту» источник, по предварительным данным, речь в уголовном деле идет якобы о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск».

До этого полиция задержала вице-мэра города Тулуна в Иркутской области Елену Абрамову. Cообщалось, что, помимо Абрамовой, полиция задержала несколько других чиновников, предположительно, связанных с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих, который также находится под следствием. На саму чиновницу при этом завели отдельное уголовное дело.

Ранее стало известно, что в мэрии Еревана проводили обыски.

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