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Причиной жестокого избиения школьника в Новосибирске могли стать слитые учителю фото

«КП»: причиной избиения школьника в Новосибирске могли стать слитые фото
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Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Жестокое избиение школьника в Новосибирске могло произойти на почве старого конфликта из-за слитых фото. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает nsk.kp.ru.

По словам матери мальчика, ее сына в школе отвела в сторону компания подростков в возрасте от 14 до 15 лет. Они стали припоминать школьнику старый конфликт из-за неприличных фото одного из членов группы, которые учащийся, предварительно, сделал летом и отправил в общий чат класса, а также учительнице.

Инцидент произошел в школе №170. Компания школьников жестоко избила 13-летнего семиклассника. Пострадавший попал в больницу, у него диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, перелом костей носа, химический ожог глаз. Также у юноши сколоты зубы и он не может нормально есть.

Ранее во Владимирской области банда подростков избила пенсионера кастетом.

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