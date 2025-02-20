Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сломали нос и позвоночник»: в сибирском городе банда учеников держит в страхе всю школу

В новосибирской школе банда учеников жестоко избила семиклассника
close
Инцидент Новосибирск/VK

В Новосибирске группа учеников из школы №170 жестоко избила семиклассника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчицу, знакомую с ситуацией.

«В школе №170 (Новогодняя, 14/1) сформировалась банда, которая избивает школьников и держит в страхе всю школу, толпа 8-10 человек. Вчера они зверски избили толпой очередного ученика, семиклассника, которому до этого угрожали. После занятий они уже поджидали его у школы, напали и сильно избили», — рассказала сибирячка.

Женщина отметила, что сейчас пострадавший находится в больнице. Ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, перелом костей носа, химический ожог глаз. Также у юноши сколоты зубы и он не может нормально есть.

По словам жительницы, во время избиения семиклассник несколько раз терял сознание. А спастись ему удалось, выбежав к прохожим, которые вступились за него и вызвали помощь.

Ранее во Владимирской области банда подростков избила пенсионера кастетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами