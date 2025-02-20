«Сломали нос и позвоночник»: в сибирском городе банда учеников держит в страхе всю школу

В Новосибирске группа учеников из школы №170 жестоко избила семиклассника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчицу, знакомую с ситуацией.

«В школе №170 (Новогодняя, 14/1) сформировалась банда, которая избивает школьников и держит в страхе всю школу, толпа 8-10 человек. Вчера они зверски избили толпой очередного ученика, семиклассника, которому до этого угрожали. После занятий они уже поджидали его у школы, напали и сильно избили», — рассказала сибирячка.

Женщина отметила, что сейчас пострадавший находится в больнице. Ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, перелом костей носа, химический ожог глаз. Также у юноши сколоты зубы и он не может нормально есть.

По словам жительницы, во время избиения семиклассник несколько раз терял сознание. А спастись ему удалось, выбежав к прохожим, которые вступились за него и вызвали помощь.

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