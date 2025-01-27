Банда подростков кастетом избила пенсионера во Владимирской области

В Гусь-Хрустальном группа подростков напала на пожилого мужчину возле торгового центра, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел возле ТЦ «Круиз», компания подростков прогуливалась около торгового центра, на входе двое юношей 16 и 14 лет напали на 70-летнего мужчину.

«На входе стояла группа подростков, которая сразу «наехала» на пенсионера: сначала его толкнули, а когда дед попытался дать отпор, один из парней повалил его и со всей силы ударил по лицу. Пострадавшего доставили в больницу с множественными гематомами, переломом носа и черепно-мозговой травмой», — сообщили очевидцы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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