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В Пятигорске произошло отключение воды

Жители Пятигорска временно остались без воды из-за непогоды
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Depositphotos

Жители города Пятигорска в Ставропольском крае остались без воды из-за аварийной ситуации, произошедшей на фоне непогоды. Об этом сообщило государственное унитарное предприятие «Ставрополькрайводоканал» в Telegram-канале.

Из текста следует, что особые климатические условия привели к образованию шуги в Большом Ставропольском канале. В результате подача исходной воды на Кубанские очистные сооружения была снижена на 60%.

«Временно прекращена подача воды абонентам города Пятигорска, в том числе: поселка Горячеводский, поселка Свободы, станицы Константиновская, поселка Нижнеподкумский, поселка Средний Подкумок, поселка Энергетик», — говорится в заявлении.

По данным предприятия, воду отключили в 5:30 мск. Специалисты уже приступили к устранению аварийной ситуации, подчеркивается в публикации.

28 января в городе Екатеринбурге, расположенном в Свердловской области, прорвало трубу на улице Вайнера. Причиной послужила авария на сетях холодного водоснабжения.

Как писал Telegram-канал «Жесть Екатеринбург», в жилых домах отключений воды зафиксировано не было. Без водоснабжения осталось только здание музея, которое находится у места ЧП.

Ранее в одном из домов в Москве прорыв трубы с горячей водой привел к короткому замыканию.

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