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Нелегальных мигрантов с оружием нашли в государственной квартире в Петербурге

78.ru: в одной из квартир Петербурга нашли нелегальных мигрантов с оружием
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В государственной квартире, расположенной в Петербурге, нашли нелегальных мигрантов с оружием. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Сотрудница Росимущества 4 февраля обратилась в полицию и сообщила, что во время проверки одной из квартир, расположенной на Челябинской улице, обнаружили группу нелегальных мигрантов. Отмечается, что жилище должно было быть пустым.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции восемь иностранцев. В ходе осмотра помещения стражи порядка обнаружили сейф, в котором находилось ружье, патроны, два ножа и медаль «За отвагу».

Найденное в квартире оружие направили на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка, детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее ФСБ выявила группу по организации незаконной миграции в Нижнем Новгороде.

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