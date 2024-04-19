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Психолог объяснила, как правильно подобрать себе хобби

Психолог Игонина: при выборе хобби важно опираться на желания и мечты

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Depositphotos

При выборе хобби важно опираться на собственные ощущения, желания, мечты, интересы и фантазии. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, выбирая увлечение, важно не допускать границ у себя в голове.

«Другой прекрасный вариант обнаружения интересного хобби — обращение к тому, что так нравилось в детстве. Благо, что для того же, например, коллекционирования редких сортов суккулентов, освоения мастерства иллюстрации в абсолютно любом возрасте или же плетения макраме возможностей стало гораздо больше, чем раньше», — сказала специалист.

Она добавила, что по-настоящему любимое занятие может быстро превратиться в дело всей жизни, приносящее не только удовольствие, но и хороший доход.

До этого Игонина говорила, что если человек выберет работу по душе, счастье само его найдет. По ее словам, не так важно, идет речь о профессии, досуге или увлечениях, главное, чтобы деятельность нравилась.

Специалист также отметила, что не стоит расстраиваться, если на данный момент хочется лишь лежать на диване. Если такие выходные приносят счастье и позволяют как следует отдохнуть — это прекрасно.

Ранее психолог раскрыла простой способ стать счастливым.

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