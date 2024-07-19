Ученые нашли способ быстро облегчить симптомы тревоги и депрессии

Ученые из Колледжа социальной работы Университета Юты установили, что десятиминутные прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecopsychology.

Новая работа ученых основана на результатах предыдущих исследований на тему влияния пребывания на природе на здоровье взрослых людей с психическими заболеваниями. В научный обзор было включено более 40 работ с дополнительными авторскими комментариями. Всего в рассматриваемых исследованиях приняли участие 1492 человека.

Результаты показали, что даже десятиминутная прогулка на свежем воздухе среди зеленых насаждений оказывала значительное положительное влияние на симптоматику психических заболеваний (депрессии и тревожного расстройства), улучшала когнитивные способности и эмоциональную регуляцию, а также повышала настроение и качество жизни.

Ученые добавили, что благотворный эффект незначительно варьировался в зависимости от вида активности на природе (например, ходьбы, бега, садоводства, огородничества, тренировок на воде). Кроме того, анализ не выявил различий в непрерывном и интервальном воздействии окружающей среды. Ученые объяснили, что значительный положительный (а также быстрый) эффект оказывают оба типа прогулок.

Ранее был найден новый фактор риска депрессии у пожилых.