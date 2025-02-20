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Корпуса для АЭС малой мощности предложили изготавливать на 3D-принтере

В Курчатовском институте предложили печатать корпуса АЭС на 3D-принтере
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Пресс-служба ПНИПУ

В Курчатовском институте предложили печатать корпуса АЭС малой мощности на 3D-принтере. Предложение генерального директора центра конструкционных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина Александра Каштанова приводит РИА Новости.

Сейчас для освоения арктических территорий институту необходимо создать свыше 400 корпусов для АЭС «Елена-АМ» диаметром около двух метров. АЭС с электрической мощностью не менее 200 кВт и тепловой мощностью 7 МВт была разработана Курчатовским институтом по заказу «Росатома» с целью обеспечить теплоснабжение в отдаленных и труднодоступных регионах. «Прометей» называют ведущим центром по разработке технологий трехмерной печати в РФ.

До этого сообщалось, что «Росатом» построит в Узбекистане АЭС малой мощности.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). Генподрядчиком сооружения станции выступает «Атомстройэкспорт».

Ранее в МАГАТЭ заявили, что пожар на Чернобыльской АЭС произошел из-за обшивки крыши.

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