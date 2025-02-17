Жителей Кубани предупредили об опасности схода лавин

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за высокой лавиноопасности. Об этом рассказали на сайте ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что с 17 по 19 февраля в горах Кубани выше 500 метров над уровнем моря возникла опасность схода лавин. Жителей и гостей региона просят быть осторожнее и по возможности не выходить из дома в снегопад, избегать возможного схода лавин и следить за изменениями погоды, находясь в горах.

«Избегайте мест возможного схода лавин. Чаще всего они сходят со склонов крутизной более 30 градусов», — добавили в ведомстве.

15 февраля сообщалось, что ледяные глыбы разрушили инфраструктуру центрального пляжа Таганрога. Во время шторма они были выброшены на берег — в результате оказались разрушены лавочки, урны и другая инфраструктура. По данным Telegram-канала SHOT, местные власти намерены приводить пляж в порядок после улучшения погоды. В ближайшие недели в Таганроге ожидаются морозы, а потепление должно произойти в самом конце февраля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что 16 января в 14 регионах РФ ожидается сильный снег и ветер до 35 м/с. Кроме того, по словам синоптика, на юге России, в Крыму ожидаются сильные осадки, дождь, ветер до 15–20 м/с, мокрый снег, который перейдет в снег. В результате возможно образование гололеда.

Ранее россиян предупредили о раннем начале сезона аллергии.