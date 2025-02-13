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Россиян предупредили о раннем начале сезона аллергии

Врач Логина: сезон аллергии начнется раньше из-за теплой погоды
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Freepik.com

Теплая погода этой зимой привела к тому, что для некоторых пациентов уже начался сезон аллергии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, в воздухе содержится большое количество грибковых аллергенов. В связи с этим люди с повышенной чувствительностью к плесневым грибам могут сталкиваться с реакцией на них.

«Есть даже такой термин: «синдром таящего снега». Прелые из-за оттепели листья, мокрые стволы деревьев, здания – все это приводит к высокому содержанию в воздухе плесневых грибов. Это один из самых сильных аллергенов – они широко распространены в природе и очень устойчивы к внешним условиям», — отметила Логина.

По ее словам, аллергия потухнет при заморозках, но вновь возобновится, когда придет тепло.

Врач-аллерголог Оксана Шабалина, в свою очередь, добавила, что пациенты с поллинозом (аллергией на пыльцу) вскоре также столкнутся с дискомфортом из-за начала жизнедеятельности ветроопыляемых деревьев. Она уточнила, что цветение обычно начинается в марте, однако, в этом году — начнется раньше, уже в феврале.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что весной на фоне цветения деревьев и трав может обостриться аллергия, например сенная лихорадка или астма. В связи с этим он порекомендовал людям, склонным к поллинозу, соблюдать рекомендации врача-аллерголога в этот период.

Ранее врач назвал основные причины появления насморка.

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