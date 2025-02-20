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Против учительницы из Самары, которая дала пощечину ученику, возбудили уголовное дело

В Самаре учительница ударила школьника, ей грозит уголовная ответственность

В Самаре учительница ударила школьника по лицу. Это попало на видео, которое затем опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

Об инциденте, произошедшем в школе № 127 в поселке Управленческий, стало известно 19 февраля. На записи, сделанной присутствующими в классе детьми, слышно, как женщина просит у мальчика дневник, но тот отказывается выполнить ее требование. После чего она подняла на ребенка голос и дала ему пощечину. Ролик быстро распространился по самарским новостным пабликам и привлек внимание правоохранителей.

В СУ СКР по Самарской области сообщили, что против педагога возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проверку по факту произошедшего также начали в региональной прокуратуре.

До этого шестиклассник из Москвы обвинил учительницу младших классов в побоях. Факт рукоприкладства в школе отрицают, в ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

Ранее в США арестовали учителя, привязавшего девятилетнего школьника скотчем к парте.

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