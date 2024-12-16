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В США арестовали учителя, привязавшего девятилетнего школьника скотчем к парте

Fox News: в США учитель привязал школьника скотчем к парте и был арестован

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Depositphotos

В США арестовали учителя, привязавшего девятилетнего школьника скотчем к парте, пишет Fox News. В таком положении ребенок провел около часа.

В Нью-Джерси произошел инцидент, который привлек внимание правоохранительных органов. 57-летний учитель начальной школы Тодд Льюис был арестован по обвинению в том, что он прикрепил девятилетнего ученика скотчем к своему столу и удерживал его в таком состоянии около часа.

Льюису предъявлено обвинение в угрозе благополучию ребенка, что является преступлением второго степени. По информации полиции, мужчина предстал перед судом получения ордера на арест. Ему позволили выйти на свободу под наблюдение с условием, что он не должен контактировать с детьми.

Скала получила повестку в суд в среду. Если Льюис будет признан виновным, он может столкнуться с тюремным сроком от пяти до десяти лет. Вместе с ним подозреваемой по делу проходит женщина по имени Саллианн Скала, которая, по версии следствия, была рядом с Тоддом в момент совершения преступления.

«Мы хотим заверить наших родителей, учащихся, персонал и школьное сообщество, что мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы гарантировать безопасность наших учеников», — говорится в заявлении школы.

Ранее учителя задержали после того, как он разделся и гулял по начальной школе.

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