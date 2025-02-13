Шестиклассник из Москвы обвинил учительницу младших классов в побоях

В Москве школьник обвинил в избиении учителя, сделавшего ему замечание, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 12 февраля в школе на юго-западе столицы во время перемены, когда трое школьников играли в настольный теннис на первом этаже. Со слов 12-летнего мальчика, ученика шестого класса, в игру вмешалась классная руководительница одного из младших классов. Она схватила его за руку и попыталась оттащить от теннисного стола, который, как она сообщила, принадлежит ей.

Подросток стал сопротивляться и потребовал, чтобы женщина отпустила его, но та якобы оскорбила ученика и ударила его кулаком в грудь. Из-за этого у мальчика началась аритмия, и он стал задыхаться. О произошедшем узнала его страшая сестра, восьмиклассница, и сообщила родителям. Отец пострадавшего отвез сына в поликлинику, где у того обнаружили ушиб грудной клетки. Родители ребенка собираются писать заявление в полицию и добиться отстранения педагога от работы с детьми.

Однако у руководства школы есть своя версия произошедшего, по словам сотрудников образовательного учреждения, шестиклассники заняли теннисный стол на той перемене, когда его должны были использовать ученики начальных классов. Подростки прогнали младшеклассников и продолжали играть, не реагируя на замечания взрослых. Они проигнорировали звонок и требование педагога разойтись по кабинетам. Тогда женщина схватила одного из мальчиков за руку и повела к его классному руководителю. При этом факт рукоприкладства в школе отрицают, в ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

В Департаменте науки и образования Москвы прокомментировали ситуацию.

«В средствах массовой информации распространяется информация о том, что педагог одной из московских школ нанесла травму ученику.

Мы проводим внутреннее расследование для установления фактов по поступившему сигналу. Об итогах проверки обязательно сообщим дополнительно. Также в школе проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты исчерпывающие меры», — сообщили в департаменте.

Там подчеркнули, что любые проявления насилия и жестокого обращения с детьми абсолютно недопустимы.

Ранее в Якутии педагог грубо выгнал из класса ребенка-инвалида.