Суд в Москве оштрафовал YouTube на 80 тысяч рублей

Московский суд привлек к административной ответственности «ЮТуб ЛЛС» (YouTube LLC). Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района столицы признал «ЮТуб ЛЛС» (YouTube LLC) виновным в неисполнении обязанностей (ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

17 февраля Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 3 млн 800 тысяч рублей за публикацию инструкции на YouTube по сдаче в плен для российских военнослужащих. Компания Google LLC была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.

В конце октября прошлого года российские телекомпании потребовали у Google два дуодецеллиона рублей (10 в 39-й степени — прим. ред.) из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В январе 2025 года корпорация Google оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании российский штраф на указанную сумму. Суд охарактеризовал действия российской стороны как «согласованную стратегию международного принуждения». В связи с этим штраф был признан неправомерным.

Ранее суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей.