Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

close
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Как заявила собеседница агентства, суд признал Telegram Messanger inc. виновным в совершении административного правонарушения. Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию, однако не уточняется, какую именно.

25 ноября Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей по аналогичному обвинению.

18 ноября Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 млн рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту.

В конце октября сообщалось, что российские телекомпании потребовали у американской корпорации Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.

Ранее суд оштрафовал журналиста Илью Барабанова (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение деятельности иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами