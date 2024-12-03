Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Как заявила собеседница агентства, суд признал Telegram Messanger inc. виновным в совершении административного правонарушения. Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию, однако не уточняется, какую именно.

25 ноября Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей по аналогичному обвинению.

18 ноября Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google в общей сложности на 7,6 млн рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту.

В конце октября сообщалось, что российские телекомпании потребовали у американской корпорации Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.

Ранее суд оштрафовал журналиста Илью Барабанова (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение деятельности иноагента.