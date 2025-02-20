Психолог объяснила, почему россияне не хотят скидываться на подарки коллегам

Многие россияне не хотят скидывать деньги на подарки коллегам, потому что в современном мире пропал командный дух. Об этом «Радио 1» рассказала бизнес-психолог Кристина Шайдулина.

«Мы дети постсоветского пространства, и когда был коммунизм — все поровну, тогда государство все компенсировало одинаково. Был такой командный дух, и эти традиции в нас до сих пор живут. Но во время сбора денег мы немного другое чувствуем — дисбаланс. Как будто ты недополучишь обратно», — отметила эксперт.

По ее словам, из-за возрастающей несправедливости работники могут столкнуться с чувством, что их лишили права выбора. Кроме того, им может казаться, что они теряют индивидуальность. В связи с этим могут появиться обида, претензии и состояние внутренней нестабильности, заключила Шайдулина.

Почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский до этого говорил, что россияне имеют полное право не участвовать в сборе средств на подарки коллегам к праздникам. Решение о том, стоит ли сдавать деньги, каждый делает самостоятельно, но и сами сборы организовывать тоже не запрещено, уточнил он.

Ранее российские компании рассказали, сколько потратят на подарки сотрудникам.