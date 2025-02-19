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Работодатели рассказали, сколько потратят на подарки сотрудникам

ТАСС: 36% российских работодателей будут больше тратить на подарки сотрудникам
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Shutterstock/ju_see

36% российских компаний в 2025 году собрались нарастить расходы на подарки сотрудникам, пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом «Битрикс24».

56% опрошенных сказали, что траты в их фирме останутся такими же, как и годом ранее. 8% респондентов собираются сократить расходы на такие подарки.

Как отметили в исследовании, по итогам 2024 года 20% компаний потратили на подарок для одного сотрудника меньше 1 тысячи рублей, а 38% — от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. От 3 до 5 тысяч рублей потратили 23% респондентов, еще 19% смогли позволить себе траты, превышающие 5 тысяч рублей.

В среду руководитель направления по работе с партнерами маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина рассказала, что на 23 февраля россияне все чаще выбирают съедобные букеты, например из колбас, сыров или морепродуктов.

На этой неделе Центр цифровой экспертизы Роскачества составил подборку гаджетов и аксессуаров, которые подойдут в качестве подарков на День защитника Отечества.

Ранее стало известно, что две трети россиянок делают подарки сами себе.

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