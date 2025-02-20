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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «Почтой России» и WhatsApp

ТАСС: мошенники звонят от лица «Почты России» и предлагают заказное письмо
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Мошенники стали звонить россиянам в WhatsApp и представляться сотрудниками «Почты России». Об этом пишет ТАСС.

Во время звонка мошенники сообщают собеседнику, что ему пришло заказное письмо, и предлагают потенциальной жертве выбрать способ его получения — лично или по электронной почте. Если человек выбирает второй вариант, то ему предложат воспользоваться чат-ботом «Почты России».

Официальные представители «Почты России» предупредили, что организация никогда не звонит клиентам. В компании добавили, что они также никогда не запрашивают коды из СМС и другие личные данные клиентов.

До этого мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейса Wildberries, чтобы украсть личные данные и деньги россиян. Злоумышленники звонят россиянам и сообщают им об истечении срока хранения товара в пункте выдачи. Для продления они просят назвать код из СМС-сообщения, которое придет на телефон.

Ранее в Москве появилась новая мошенническая схема с электронным журналом.

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