Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве появилась новая мошенническая схема с электронным журналом

В Москве мошенники звонят детям, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал
close
Shutterstock

В Москве мошенники звонят школьникам, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента образования.

«Злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы «подтвердить доступ в электронный журнал». Далее мошенники выманивают код-пароль из смс и получают доступ к аккаунту ученика для доступа к аккаунту МЭШ или порталу mos.ru», — пояснили в департаменте.

Отмечается, что администрация учебного заведения ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные.

До этого мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейса Wildberries, чтобы украсть личные данные и деньги россиян.

Злоумышленники звонят россиянам и сообщают им об истечении срока хранения товара на пункте выдачи. Для продления они просят назвать код из СМС-сообщения, которое придет на телефон.

Накануне российская пенсионерка потеряла почти 1,4 млн рублей, поверив мошенникам.

Ранее десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами