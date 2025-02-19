В Москве появилась новая мошенническая схема с электронным журналом

В Москве мошенники звонят школьникам, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента образования.
«Злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы «подтвердить доступ в электронный журнал». Далее мошенники выманивают код-пароль из смс и получают доступ к аккаунту ученика для доступа к аккаунту МЭШ или порталу mos.ru», — пояснили в департаменте.
Отмечается, что администрация учебного заведения ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные.
До этого мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейса Wildberries, чтобы украсть личные данные и деньги россиян.
Злоумышленники звонят россиянам и сообщают им об истечении срока хранения товара на пункте выдачи. Для продления они просят назвать код из СМС-сообщения, которое придет на телефон.
Накануне российская пенсионерка потеряла почти 1,4 млн рублей, поверив мошенникам.
Ранее десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери.