В Москве появилась новая мошенническая схема с электронным журналом

В Москве мошенники звонят детям, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал

В Москве мошенники звонят школьникам, чтобы подтвердить доступ в электронный журнал. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента образования.

«Злоумышленники звонят детям от лица администрации школы, чтобы «подтвердить доступ в электронный журнал». Далее мошенники выманивают код-пароль из смс и получают доступ к аккаунту ученика для доступа к аккаунту МЭШ или порталу mos.ru», — пояснили в департаменте.

Отмечается, что администрация учебного заведения ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные.

До этого мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейса Wildberries, чтобы украсть личные данные и деньги россиян.

Злоумышленники звонят россиянам и сообщают им об истечении срока хранения товара на пункте выдачи. Для продления они просят назвать код из СМС-сообщения, которое придет на телефон.

Накануне российская пенсионерка потеряла почти 1,4 млн рублей, поверив мошенникам.

Ранее десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери.