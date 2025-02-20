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В Польше назвали страну, чьи граждане совершают больше всего преступлений в Варшаве

RMF FM: украинцы совершают больше всех преступлений среди иностранцев в Варшаве
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David W Cerny/Reuters

Украинцы лидируют по количеству преступлений, совершенных иностранцами в Варшаве в 2024 году, сообщает польское радио RMF FM.

Отмечается, что чаще всего украинцев задерживали за кражи, хранение наркотиков, мошенничество и управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. На втором и третьем местах оказались граждане Грузии и Белоруссии соответственно. По данным радиостанции, за 2024 год иностранцы совершили 4,3 тысячи преступлений в Варшаве и 16 437 преступлений по всей стране.

Кроме того, украинцы также составляют более половины всех иностранцев, отбывающих наказания в польских тюрьмах. По состоянию на 31 января 2025 года из 2575 иностранцев, находящихся в заключении, 1313 человек — это граждане Украины.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны покинуть территорию Польши и вернуться на родину.

Ранее было названо число прошедших обучение в Польше военных ВСУ.

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