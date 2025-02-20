В Приморье неизвестные избили юношу после замечания

В Приморье женщина заявила об избиении ее 17-летнего сына в местном баре. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток «№1».

Инцидент произошел в заведении на улице Тургенева в Уссурийске. По словам матери, неизвестные пинали мусорный бак. Ее сын сделал незнакомцам замечание, после чего они избили подростка.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина наносит удары подростку в баре. Во время драки сам молодой человек пытается защищаться, но по итогу мужчина снова на него напал.

Мать школьника обратилась в полицию. Как удалось выяснить сотрудникам МВД, после произошедшего нападавшие скрылись. Юношу госпитализировали, информация о его состоянии и травмах не сообщается.

Правоохранители проводят проверку и выясняют личности участников инцидента.

До этого в Подмосковье произошел конфликт со стрельбой из-за национальной принадлежности. Молодые люди оскорбили мужчину, тот сделал компании замечание. Это не понравилось одному из оппонентов, поэтому он достал оружие и выстрелил в человека. В результате никто не пострадал.

Ранее в Приморье мигранты избили местного жителя.