В Приморье мигранты избили местного жителя

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением жителя Приморья. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел во Владивостоке, на Алеутской улице. По данным местных СМИ, группа иностранцев напала на мужчину. О деталях произошедшего не сообщается.

«По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело», – рассказали в ведомстве.

Бастрыкин потребовал у руководителя управления СК по Приморскому краю доклад о расследовании дела и обстоятельствах, которые удалось выяснить специалистам.

До этого в Подмосковье произошла стрельба из-за спора о национальной принадлежности. В электричке у компании молодых людей и мужчины произошел конфликт, во время которого первые стали подчеркнуто громко оскорблять мужчину.

Пассажир сделал компании замечание, после чего один из молодых людей достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента. В конфликте никто не пострадал.

Ранее пятеро мигрантов изнасиловали школьницу в Чите.