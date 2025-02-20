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Россиянам рассказали, какие выплаты и пособия вырастут в марте

Депутат Чаплин: с 1 марта изменятся пенсии, пособия и другие социальные выплаты
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта в России увеличатся некоторые виды пособий, пенсионных и других выплат. Изменится и порядок предоставления льгот, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Значительно вырастет пособие по беременности и родам – вместо прежних 920 рублей оно будет равно прожиточному минимуму в регионе.

«Это позволит будущим мамам чувствовать себя более защищенно в сложной жизненной ситуации», — подчеркнул Чаплин.

Увеличится также выплата, положенная уволенным работникам в связи с ликвидацией предприятия. Кроме того, изменится система медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. – ее сменит система целевых реабилитационных групп. По словам депутата, это позволит подходить к каждому пациенту индивидуально, а обновленные критерии признания инвалидом помогут определить необходимые меры поддержки более точно.

Увеличатся военные пенсии после перерасчета, проведенного на основе уровня инфляции, напомнил Чаплин. Помимо проведенной индексации в 5,1%, пройдет еще одна, дополнительная, в результате чего за январь и февраль военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты.

Помимо бывших военнослужащих, повышение пенсии затронет пожарных, полицейских, приставов, сотрудников Росгвардии и ФСИН, заключил парламентарий.

Напомним, глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в России 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75%. Он подчеркнул, что увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.

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