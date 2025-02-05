Пассажира, который пытался попасть в туалет перед взлетом, сняли с рейса вместе с женой

Бельгийца и его жену сняли с рейса Ryanair за желание воспользоваться туалетом

В Бельгии семейную пару сняли с рейса Ryanair из-за желания мужчины сходить в туалет на борту. Об этом пишет RTL.

Джоана и Тим собирались провести выходные в Малаге, где находится дом их друзей, и мужчина купил два билета туда-обратно, но при вылете из аэропорта Шарлеруа произошел инцидент, который сорвал их планы.

«Когда пассажиры начали садиться в самолет, Тиму срочно захотелось в туалет. Настолько, что он вот-вот описается», — рассказывает Джоана.

Ее муж зашел в самолет и первым делом попросил стюардессу разрешить ему воспользоваться туалетом, однако она сказала ему подождать и вернуться на место. Тим дождался, когда его попутчики рассядутся по местам, и повторил просьбу, но бортпроводница вновь не позволила ему справить нужду. Ситуация быстро стала критической.

«Ему [было] так больно, что он тряс мою руку», — вспоминает женщина.

В последний раз Тим настоял на своем, когда самолет выруливал на взлетную полосу. Тогда бортпроводник решил прервать вылет и вызвать на борт полицию. Прибывшие полицейские, по словам Джоаны, попытались поговорить с экипажем, но это ничего не изменило. Экипаж отказался перевозить «проблемного» пассажира, и в итоге пару сняли с рейса.

Супруги потеряли €480 и обвинили сотрудников авиакомпании в полном отсутствии сочувствия. Представитель Ryanair заявил, что снятый с этого рейса мужчина «вел себя неадекватно», поэтому экипаж принял решение обезопасить остальных пассажиров.

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