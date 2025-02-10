Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина напал на стюардессу и покинул самолет во время взлета через аварийный выход

Во Франции пассажир самолета напал на стюардессу и вышел через аварийную дверь
close
airplusnews/X

Во Франции пассажир авиакомпании Iberia напал на стюардессу, когда самолет готовился к взлету, а затем покинул борт через аварийный выход. Об этом сообщает Bfmtv.

Инцидент произошел 7 февраля в аэропорту Орли (Париж) на рейсе Airbus A320, следовавшем в Мадрид. По неизвестной причине, авиадебошир сначала набросился на сотрудницу авиакомпании, затем самостоятельно открыл аварийную дверь и съехал на полосу по раскрывшемуся трапу. Затем он попытался спрятаться на территории аэропорта, но его задержали полицейские. Позже мужчину передали медицинским специалистам.

Из-за инцидента самолет вылетел в пункт назначения с задержкой на несколько часов.

До этого в аэропорту Рима воздушное судно не могло взлететь два дня из-за кота, забравшегося в электрический отсек.

Ранее в аэропорту Алма-Аты нашли кота Томаса, который сбежал из переноски и месяц блуждал в окрестностях аэровокзала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами