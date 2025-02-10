Мужчина напал на стюардессу и покинул самолет во время взлета через аварийный выход

Во Франции пассажир самолета напал на стюардессу и вышел через аварийную дверь

Во Франции пассажир авиакомпании Iberia напал на стюардессу, когда самолет готовился к взлету, а затем покинул борт через аварийный выход. Об этом сообщает Bfmtv.

Инцидент произошел 7 февраля в аэропорту Орли (Париж) на рейсе Airbus A320, следовавшем в Мадрид. По неизвестной причине, авиадебошир сначала набросился на сотрудницу авиакомпании, затем самостоятельно открыл аварийную дверь и съехал на полосу по раскрывшемуся трапу. Затем он попытался спрятаться на территории аэропорта, но его задержали полицейские. Позже мужчину передали медицинским специалистам.

Из-за инцидента самолет вылетел в пункт назначения с задержкой на несколько часов.

До этого в аэропорту Рима воздушное судно не могло взлететь два дня из-за кота, забравшегося в электрический отсек.

Ранее в аэропорту Алма-Аты нашли кота Томаса, который сбежал из переноски и месяц блуждал в окрестностях аэровокзала.