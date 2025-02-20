Россиянину не понравилось, как припаркована чужая машина, и он побил ее молотком

Во Владивостоке мужчина побил молотком машину из-за парковки и попал на видео

Во Владивостоке местному жителю не понравилось, как женщина припарковала свой автомобиль, из-за чего он решил побить ее машину молотком. Видео с «возмездием» горожанина опубликовал Telegram-канал «dpskontrol_125rus».

По данным kp.ru, все случилось около школы №80. Сама владелица автомобиля рассказала, что сначала неизвестный мужчина агрессивно отреагировал на ее парковку, оскорбил ее, а потом переключился на машину. Судя по кадрам, автомобиль он бил предметом, напоминающим молоток, после чего ушел.

После случившегося пострадавшая написала заявление в полицию, которая уже начала проверку. К месту инцидента приехали сотрудники МВД, осмотрели поврежденное авто и опросили заявительницу. Злоумышленника разыскивают.

В январе в Красногвардейском районе Петербурга мужчина серьезно избил соседа. Выяснилось, что травмы пострадавший получил, поссорившись с оппонентом из-за парковочного места во дворе дома.

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