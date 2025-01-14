Двое неизвестных жестоко избили пожилого человека за замечание о громкой музыке

В Рыбинске двое мужчин избили пожилого человека после замечания. Видео нападения появилось сегодня в сообществе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Инцидент, попавший на камеру домофона, произошел ночью 14 января у жилого дома по адресу Моторостроителей, 14 в микрорайоне Скоморохова Гора. Со слов свидетелей, молодые люди слушали громкую музыку и накинулись на незнакомца, когда тот сделал им замечание.

Судя по записи, мужчина в футболке вышел из машины и дважды ударил кулаком по лицу сидевшего у подъезда пенсионера. Его знакомый поднял что-то с земли и бросил в пострадавшего, а затем ударил его ногой.

Мужчина так и не поднялся, а злоумышленники вернулись в машину. В УМВД России по Ярославской области сообщили о начавшейся проверке по факту произошедшего.

Ранее в Петербурге мужчине проломили голову в драке из-за парковки.