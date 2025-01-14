В Петербурге мужчине проломили голову в драке из-за парковки

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина получил перелом черепа в драке на парковке

В Красногвардейском районе Петербурга сосед избил мужчину из-за парковочного места, пострадавший получил перелом черепа. Об этом сообщает «Фонтанка».

48-летний житель Петербурга был доставлен в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, ушибом головного мозга, ссадинами и гематомами.

Выяснилось, что травмы пострадавший получил, поссорившись с соседом из-за парковочного места во дворе дома на Индустриальном проспекте. Подозреваемый в избиении задержан, 46-летний мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее россиянин поссорился с соседом из-за уборки снега и термосом проломил ему голову.