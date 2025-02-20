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Одесса частично осталась без света и отопления после взрывов

Труханов: в Одессе частично пропало отопление из-за повреждения тепломагистрали
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Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе на юге Украины тепломагистраль получила повреждения, из-за чего часть города осталась без отопления. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что у около пяти тысяч жителей одного из районов города пропало электричество.

Этой ночью в Одессе начался сильный пожар после взрыва. На появившихся в сети видео запечатлены поднимающиеся на большую высоту клубы дыма и летящие искры.

В Одесской области и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо Одессы, о взрывах сообщают в районе Троещины в Киеве.

Накануне сообщалось, что на Украине вновь ввели ограничения в подаче электроэнергии для промышленности и бизнеса. Министерство энергетики страны заявило, что причиной отключений стали последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны.

14 февраля стало известно, что в Одесской области получил повреждения объект припортовой инфраструктуры. Перед этим в регионе объявлялась воздушная тревога. СМИ Украины сообщали о взрывах в Одессе и Южном.

Ранее швейцарский полковник рассказал, как Россия может открыть путь в Одессу.

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