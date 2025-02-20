Уроженца Украины осудили за подготовку теракта на объекте Минобороны России

Уроженца Украины приговорили к 6 годам за подготовку теракта в Хакасии

Уроженца Украины приговорили за подготовку террористического акта на объекте Минобороны России в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В публикации отмечается, что Второй Восточный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде шести лет. Первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Подчеркивается, что при обыске у мужчины обнаружили документы полковника одной из спецслужб Украины.

Уроженца республики осудили по статье Уголовного кодекса России «Подготовка террористического акта».

До этого военный суд приговорил к лишению свободы братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, обвиняемых в госизмене и попытке диверсии в воинской части в Подмосковье.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.