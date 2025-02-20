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Замглавы ЦНИИмаш предъявили обвинение

ТАСС: замглавы ЦНИИмаш Юдаков обвинили в хищениях и взяточничестве
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Максим Блинов/РИА Новости

Заместителю генерального директора ЦНИИмаш Ивану Юдакову предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уголовное дело в отношении Юдакова было возбуждено 26 августа 2024 года. В сентябре суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Накануне суд продлил избранную меру пресечения до 26 апреля.

Согласно материалам дела, вторым фигурантом в деле является предприниматель Михаил Шторм. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Оба фигуранта сотрудничают со следствием. В правоохранительных органах заявили агентству, что дело связано с хищением более 100 млн рублей у компании «ЦНИИмаш» — головного института госкорпорации «Роскосмос».

19 февраля сообщалось, что бывшего депутата горсобрания Сочи и предпринимателя Сергея Эксузяна задержали по подозрению в мошенничестве.

Ранее челябинскому депутату стало плохо в суде от названного прокурором срока.

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