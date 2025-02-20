Второго участника нападения на экипаж ДПС в Москве разыскивают

МВД: полиция ищет второго участника нападения на экипаж ДПС в Москве

ГСУ СК России по г. Москве

Силовики задержали одного из участников нападения на экипаж ДПС в Новой Москве, второго — разыскивают. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что вечером 19 февраля в Новой Москве инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов, но вышедшие из машины двое мужчин напали на сотрудников полиции.

Для пресечения противоправных действий было применено огнестрельное оружие — был произведен выстрел в воздух. Один из нападавших был задержан, отметила Волк.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника, добавила представитель МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ведомство сообщало о задержании обоих подозреваемых.

Ранее грабитель случайно прострелил себе ногу на месте преступления и попал на видео.