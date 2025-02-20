В Москве возбудили дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС

СК возбудил дело после нападения неизвестных на сотрудников ДПС в Новой Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, вечером 19 февраля фигуранты дела, находясь вблизи здания на территории Новой Москвы, не желая подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС, напали на них.

Следователи задержали подозреваемых. В ближайшее время их доставят в следственный отдел, где подозреваемые будут допрошены.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

19 февраля Следственный комитет сообщал, что в Нижегородской области мужчина обстрелял сотрудников ДПС, которые выписали ему протокол за пьяную езду за рулем. Дебошира арестовали на два месяца, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского.