В штате Нью-Йорк объявили о развертывании национальной гвардии

Власти штата Нью-Йорк из-за проходящей забастовки работников тюрем приступили к развертыванию национальной гвардии. Об этом на своем YouTube-канале заявила губернатор Кэти Хокул.

Она отметила, что для срочного разрешения ситуации провела встречу с руководством профсоюза работников исправительных учреждений. По словам губернатора, если не удастся прийти к компромиссу, она направит национальную гвардию для обеспечения безопасности тюрем. Национальные гвардейцы уже развернуты и готовы приступить к стабилизации ситуации.

Забастовки тюремщиков продолжаются уже третий день. В 30 из 42 тюрем штата сотрудники отказались выходить на смены. Бастующие заявляют о тяжелых условиях труда.

17 февраля в Финляндии началась массовая забастовка работников торговой сферы, которая может существенно повлиять на работу магазинов и логистических центров по всей стране. Протесты начались после того, как переговоры профсоюза работников сферы обслуживания с Финской торговой федерацией не привели к соглашению.

Ранее общественный транспорт в Берлине перестал работать из-за забастовки.