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Ватикан рассказал о состоянии папы Римского

Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского Франциска
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Alessandra Tarantino/AP

Состояние папы Римского Франциска улучшилось, он смог встретиться со своими ближайшими соратниками и принять премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля, для лечения бронхита.

Клиническое состояние папы стабильное, анализы крови показывают небольшое улучшение, особенно с воспалительными процессами.

В пресс-службе Святого Престола рассказали, что после завтрака Франциск прочитал несколько газет, а затем отправился на работу со своими ближайшими соратниками.

«Перед обедом он принял Евхаристию. Днем его посетила премьер-министр Джорджия Мелони, с которой он провел 20 минут наедине», — говорится в сообщении.

18 февраля в Ватикане сообщали, что компьютерная томография грудной клетки выявила у понтифика начальную стадию двусторонней пневмонии, которая требует дополнительной медикаментозной терапии.

Ранее папа Франциск ушиб руку при падении.

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