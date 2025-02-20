Российский пенсионер поверил аферистам и потерял почти 3,8 млн рублей

78.ru: в Петербурге пенсионер из-за мошенников потерял почти 3,8 млн рублей

В Петербурге 77-летний мужчина поверил мошенникам и лишился накоплений. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Пожилому мужчине стали звонить неизвестные, которые обманным путем убеждали его передать свои сбережения курьеру. Пенсионер поверил аферистам и в период с 13 по 15 февраля отдал троим сообщникам злоумышленников почти 3,7 млн рублей.

Позже петербуржец понял, что его обманули, и обратился в полицию 18 февраля. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого российская пенсионерка обогатила мошенников на 6,5 млн рублей. Аферист убедил пожилую россиянку, что ее накопления якобы находятся под угрозой.

Ранее пенсионер лишился 4 млн рублей после звонка от «сотрудника ФСБ».