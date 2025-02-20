Российская пенсионерка обогатила мошенников на 6,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде пожилая женщина поверила мошенникам и лишилась 6,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда пенсионерке позвонил неизвестный, который представился полицейским. Аферист убедил пожилую россиянку, что ее накопления якобы находятся под угрозой из-за злоумышленников.

Пенсионерка поверила преступнику и последовала всем его инструкциям, надеясь защитить деньги от выдуманных злоумышленников. Она продала свое транспортное средство и перевела вырученные деньги вместе с личными накоплениями на «безопасный счет».

Позже факт обмана аферистами вскрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого российский пенсионер лишился 4 млн рублей после звонка от «сотрудника ФСБ». Сначала с ним связались неизвестные под предлогом замены электросчетчика.

Ранее мошенники стали красть данные россиян, представляясь сотрудниками маркетплейса.