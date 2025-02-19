Пенсионер лишился 4 млн рублей после звонка от «сотрудника ФСБ»

Мошенники под видом сотрудников ФСБ убедили пожилого мужчину перевести им все сбережения, пенсионер лишился четырех миллионов рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой обмана, в результате которого лишился всех имевшихся у него денег. Сначала с ним связались неизвестные под предлогом замены электросчетчика. Вскоре на телефон пенсионера пришло СМС-сообщение с кодом, который он, доверившись мошеннику, продиктовал.

Через некоторое время потерпевшему позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил о том, что пенсионер ранее общался с мошенниками и сообщил им конфиденциальную информацию.

Чтобы помочь поймать преступников, злоумышленник убедил мужчину перевести накопления на «безопасный счет». Пожилой мужчина доверился аферистам и отправил деньги на указанные реквизиты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил четыре миллиона рублей.

Ранее мошенники споили россиянина ради квартиры ценой в 2 млн рублей.