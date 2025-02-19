Пьяный иностранец стрелял в полицейских за то, что они хотели лишить его прав

В Нижегородской области мужчина обстрелял сотрудников ДПС, недовольный решением полицейских обвиняемый пришел в отделение и выстрелил в одного из стражей порядка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным Telegram-канала Ni Mash, мужчина ехал за рулем пьяным и был остановлен сотрудниками ДПС. Полицейские выписали ему протокол и отпустили. Спустя три часа рассерженный обвиняемый пришел в отдел полиции и открыл стрельбу. Он произвел не менее одного выстрела из имеющегося при нем оружия в сторону инспекторов, но не попал.

Дебошира задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решением суда обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Дербенте после нападения на полицейского задержали трех человек. Злоумышленники повалили стража порядка на землю и начали наносить ему удары руками и ногами. Впоследствии один из них завладел табельным оружием полицейского и выстрелил как минимум восемь раз.

Ранее грабитель случайно прострелил себе ногу на месте преступления и попал на видео.