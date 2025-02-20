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Пожар вызвал затруднение в движении автомобилей в Москве

Дептранс сообщил о затруднении движения в районе пожара на Варшавском шоссе

Пожар в районе здания по адресу Варшавское шоссе, д.125 к.3 вызвал затруднение в движении автомобилей на соседних улицах. Об этом сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале об оперативной обстановке в российской столице.

«Из-за возгорания в здании по адресу Варшавское шоссе, д.125 к.3 движение по Проектируемому проезду №5150 затруднено», — сообщает Дептранс.

В ведомстве призвали автомобилистов выбирать дорогу в объезд затронутого пожаром участка в районе Варшавского шоссе.

Как стало известно, пожар произошел в здании Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева в Москве, площадь пожара — 1,5 тыс. кв. метров.

В результате происшествия обрушилась кровля здания на Варшавском шоссе. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В МЧС России добавили, что на месте находятся пожарные бригады, которые занимаются ликвидацией возгорания и его последствий.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.

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