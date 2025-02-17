Москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса

В Москве мужчина получил ожоги более 50% тела, спасая близких от огня, и выжил

Столичные врачи спасли мужчину, который получил ожоги более 50% тела из-за загоревшегося моноколеса. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Пожар, в котором пострадал Иван, случился утром 5 января, когда в квартире семьи находились четверо человек, а также кот и собака. Огонь в жилище вспыхнул после взрыва батареи от моноколеса. Мужчина принялся тушить пожар, завернул устройство в одеяло и выбросил его из квартиры.

«На адреналине я не чувствовал ничего», — вспоминает пострадавший.

С ожогами более 50% тела Ивана госпитализировали, больше всего у него пострадали руки и лицо. Но благодаря мужчине его пожилая мама, дочь, ее жених и домашние животные остались целы.

Следующие три недели москвич провел в реанимации, перенес множество перевязок и переливание двух литров плазмы. Сейчас Иван продолжает восстанавливаться уже на дому.

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